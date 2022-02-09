Ереван, 9 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 7297 исследований на коронавирус, из которых 2811 показали положительный результат. Об этом 9 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 396 885 носителей коронавируса. Из них 359 456 справились с инфекцией, в том числе 3291 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 27 762 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9667 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали девять таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 6807 тестов на коронавирус 2486 был с положительным результатом. 3180 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали шесть случаев смерти.