Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Ростовская область выполнила план вакцинации взрослого населения от COVID-19 почти на 74,5%. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на состоявшемся 9 февраля в режиме онлайн совещании о ходе прививочной кампании под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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За весь период на Дон доставили препараты для вакцинации почти 2 млн 980 тыс. человек. Первый компонент антиковидной вакцины получили 2 млн 18 тыс. человек, из них завершили участие в прививочной кампании 1 млн 968 тыс. человек.

«В целом в области план вакцинации выполнен на 74,44%. С учётом иммунной прослойки в регионе вакцинировано 91,3%», — отметил Голубев.

Ревакцинацию прошли 385,6 тыс. человек (более 45% от числа привитых).

В настоящее время продолжается работа 168 стационарных и 197 мобильных прививочных пунктов.