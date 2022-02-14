Скопье, 14 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Северной Македонии 13 февраля в результате обследования 3338 образцов выявили 920 новых носителей коронавируса, из них 196 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 1190 случаев выздоровления.

Tamara Saveska Тетово, Северная Македония

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По последним данным, за сутки в стране скончались 11 пациентов с COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 287 016 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8 747, 267 123 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 11 135 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад. За последние выходные скончались 66 человек с COVID-19.