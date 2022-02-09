Екатеринбург, 9 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 198 354 человека. В том числе 841 за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах в тяжелом состоянии находятся 455 пациентов. Состояние 4107 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в регионе выявили 263 007 носителей коронавируса. В том числе 5904 случая заражения за последние сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в области достигло 10 096. За последние сутки зарегистрировали 12 случаев смерти от ковида.