Москва, 9 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не решается выполнять Минские соглашения, потому что опасается внутренней реакции. Международное же сообщество в целом с таким сценарием разрешения конфликта в Донбассе скорее согласно. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Этот страх можно излечить определёнными гарантиями. Этими гарантиями в Киеве являются правоохранительные силовые структуры», — заявил Казаков.

«Власть Зеленского вообще ограничена Киева. Эту власть как-то надо укрепить. Это не наше дело. Хотя от нас требуют Минск исполнить — мы можем это сделать. Мы можем обеспечить безопасность Зеленского в Киеве при помощи нашего спецназа», — указал он.