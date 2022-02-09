Архангельск, 9 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 2969 человек, 210 из них попали в стационары медучреждений, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за суки в регионе коронавирус унес две жизни, всего с начала пандемии жертвами инфекции стал 1571 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в архангельском госпитале запустили постковидную реабилитацию пациентов.