В Архангельской области за сутки госпитализировали 210 ковид-пациентов
Архангельск, 9 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 2969 человек, 210 из них попали в стационары медучреждений, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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По данным штаба, за суки в регионе коронавирус унес две жизни, всего с начала пандемии жертвами инфекции стал 1571 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в архангельском госпитале запустили постковидную реабилитацию пациентов.