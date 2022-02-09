Архангельск, 9 февраля 2022, 12:56 — REGNUM В Архангельске на базе госпиталя ветеранов войн начали реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19, сообщили в региональном минздраве.
Сейчас госпиталь проводит работу с гражданами в возрасте от 18 лет и старше. Помощь оказывается любому, у кого есть показания к реабилитации. Среди распространенных постковидных симптомов — проблемы с дыханием, обострившиеся неврологические и сердечно-сосудистые заболевания. Каждому из таких пациентов назначается индивидуальное лечение, включающее медикаментозную составляющую и физиотерапию.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области открыли шесть пунктов экспресс-тестирования на COVID-19.