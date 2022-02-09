Москва, 9 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться разъяснений Международного олимпийского комитета (МОК) и официальных заявлений спортивных чиновников по ситуации с российскими фигуристами на Олимпийских играх в Пекине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, командный турнир завершился 7 февраля. Победу одержала сборная России, вторыми стали американцы, третьими — японцы. Церемония награждения была запланирована на 8 февраля в 16:05 мск, но была перенесена без объяснения причин.

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Ранее СМИ сообщали, что результаты олимпийского командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены из-за проблем с тестом фигуриста сборной России на наркотики, который был сдан перед Олимпиадой.