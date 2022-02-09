Москва, 9 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский опасается выполнять Минские соглашения. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Тут есть одна проблема. Я сказал про страх Зеленского. Он боится ведь своих. Он боится не Францию, Германию, Соединённые Штаты — он боится тех самых радикальных националистов, бандеровцев и неонацистов, которые обещали ему уничтожить, если он согласится на Минские соглашения, физически уничтожить», — заявил Казаков.

«Он очень боится. Гарантии безопасности западные страны дать ему не могут. Потому что он живёт в Киеве, а они гарантии безопасности дают из далёкого далёка. Поэтому единственный шанс выполнить Минск для Зеленского — это взять полный контроль силовые структуры на Украине, возможно, через западные структуры», — указал он.