Москва, 9 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Существуют признаки того, что формируется реальный консенсус по выполнению Минских соглашений Украиной. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Ситуация глобально поменялась, и в рамках этой глобальной ситуации логично было бы не дать возможности России оказывать давление на Европу через Украину. Сейчас для Европы, для европейской части НАТО выгодно притушить максимально конфликт на юго-востоке Украины», — заявил Казаков.

«Если после переговоров Зеленского и Макрона Зеленский ничего не сказал, а Макрон как ответственный политик заявил, что Зеленский согласился выполнять Минские соглашения, — то это скорее всего правда», — подчеркнул он.