Стокгольм, 9 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Может показаться, что тупиковая ситуация в области безопасности в Европе несколько разрешилась после визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Россию и Украину. Однако 9 февраля Бьорн Фегерстен, руководитель европейской программы Института внешней политики (Стокгольм), в интервью новостному агентству TT отметил, что быстрое дипломатическое разрешение «предвоенной ситуации» маловероятно, а это означает, что российские войска не будут «выведены из приграничной зоны с Украиной».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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Фегерстен считает, что Россия своей массовой мобилизацией своих войск «загнала себя в угол».

«Трудно просто так откатить назад. Им необходимо что-то получить, чтобы сбавить риторику, или полностью отступить, или даже просто ничего не делать, когда сейчас ситуация так сильно накручена», — считает эксперт.

Фегерстен отмечает, что стабилизация ситуации может означать, что Украине придется свыкнуться с тем, что на границе на постоянной основе будут размещены российские войска в таком большом количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».