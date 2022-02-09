Стокгольм, 9 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. После месяцев «эскалации» на границе между Россией и Украиной, а также якобы стягивания российских войск и военной техники к западному соседу, крупнейшая оппозиционная партия Швеции «Умеренные» требует увеличить расходы бюджета на оборону. Об этом стало известно 9 февраля в ходе пресс-конференции с участием представителей партии, передает новостной сайт Omni.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

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«Умеренные» хотят потратить дополнительно 300 миллионов евро на оборону Швеции уже в этом году. Об этом заявил лидер партии Ульф Кристерссон на пресс-конференции вместе с официальным представителем партии по оборонной политике Полом Йонсоном.

«Мы должны быть готовыми к тому, что станет хуже», — отметил лидер оппозиции Кристерссон.

«Нам нужно ускорить осуществление реформы вооруженных сил. Речь идет о недостатках в боеприпасах, ракетах для самолетов, учениях, персонале и ресурсах, а также об укреплении гражданской обороны», — заявил Йонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».