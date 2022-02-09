Москва, 9 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Даже США хотят, чтобы Украина пошла по пути Минских соглашений. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

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«Я хочу отметить, что «Веймарский треугольник», который собирался — руководители Франции, Германии и Польши, — это ведь именно те три страны, которые легитимизировали государственный переворот в 2014 году. Министры иностранных дел этих трёх стран тогда признали, что это не госпереворот, а «революция достоинства» так называемая», — заявил Казаков.

«Именно эти три страны могли бы вернуться в исходную точку и настоять на том, чтобы Киев пошёл по пути Минских соглашений. Тем более, что очень похоже, что американцы тоже этого хотят. Без команды старших братьев, Киев на это не пойдёт. Зеленский боится», — указал он.

Отметим, что ранее Лидеры Франции, Германии и Польши в совместном заявлении выразили поддержку суверенитету Украины.