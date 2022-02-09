Стокгольм, 9 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В настоящее время политики из Евросоюза играют с Россией в злого и доброго полицейского, что не может не принести политических дивидендов Москве. Однако российское руководство вряд ли отступит от своих претензий к Западу. Об этом 9 февраля сообщил шведский телеканал SVT.

Флаг Европейского союза

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Президент Франции Эммануэль Макрон возглавлял переговоры с главой России Владимиром Путиным с тех пор, как тон между Москвой и Западом ужесточился.

«Теперь, когда Ангелы Меркель больше нет, а Франция председательствует в ЕС, он надел майку европейского лидера. Можно сказать, что сейчас Европа играет в злого и доброго полицейского», — заявил корреспондент SVT Давид Боати.

Канцлер Германии Олаф Шольц решил попытать удачи в роли злого следователя, когда поехал в США на встречу с президентом страны Джо Байденом, пишут журналисты.

В свою очередь российский собкор SVT Берт Сундтрём считает, что злой ли или добрый следователь разговаривает с Владимиром Путином, «хозяин Кремля» не отступит от своего главного требования — Украине не место в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».