Берлин, , 13:06 — REGNUM Слухи о «смерти» единства Запада в подходе к нашей стране надо считать преждевременными, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 февраля, комментируя совместное заявление лидеров Германии, Франции и Польши по итогам встречи в Берлине.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда в своём заявлении призвали Россию начать «предметный диалог» по вопросам безопасности в Европе, а также отметили, что «новая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену».

« В данном совместном заявлении Берлина, Парижа и Варшавы вижу, как минимум, два принципиально важных момента. Первый — это явно пренебрежительное отношение к российской постановке вопроса о гарантиях её безопасности, с которой руководство нашей страны выступило в декабре прошлого года. Судя по формулировкам заявления, Шольц, Макрон и Дуда не считают такой подход «предметным». А раз он беспредметен, то и класть его в основу будущих обсуждений не имеет смысла.

Примечательно, что под этой оценкой, а также под обвинениями в «наращивании» российских войск «внутри Украины» подписался и недавно беседовавший с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон. Это нужный отрезвляющий сигнал тем, кто трактует результаты его недавнего визита в Москву оптимистично — француз продолжает тот же американский разговор о «новой военной агрессии России против Украины», о «высокой цене», которую России «придётся заплатить».

Второй аспект моего восприятия этого заявления касается его формата. Германия, Польша и Франция ангажировались на то, чтобы предпринимать «совместные усилия в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности». Но что такое сейчас Польша? Польша — это ближайший европейский ставленник США, агент осуществления их военно-политического и экономического влияния на континенте. Таким образом, Варшава выступила на этой встрече в качестве своего рода «смотрящего» от США, а итоговое заявление говорит само за себя: результаты франко-германо-польского саммита развёрнуты жёстко против России, в том числе и в противодействии проекту «Северный поток — 2».