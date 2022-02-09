Стокгольм, 9 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. 9 февраля в Швеции отменены практически все антикоронавирусные ограничения. В свою очередь редакция телеканала SVT решила запустить чат, в котором жители страны смогли поделиться своими первыми впечатлениями, когда им больше не нужно соблюдать социальную дистанцию, работать из дома и сидеть не за школьной или университетской партой, а за своим столом.

Стокгольм. Швеция

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«Глупо испытывать какие-то чувства. Это не так драматично для большинства людей. Лишь меньшинство ходило до этого в ночные клубы. Для некоторых, конечно, это была жертва, безусловно», — написала Елена.

«Найс! Сегодня с коллегами пойду посидеть после работы», — поделился своими планами на вечер Нильс С.

«Я безусловно буду скучать по удаленке. У меня никогда не было такого хорошего баланса между работой и отдыхом, как во время нее. Возвращаться на работу очень тяжело», — призналась Мария.

«В моей жизни ничего не поменялось. Но я понимаю молодых людей, которые хотят развлечься или сходить в кино, как это часто делал я», — отметил Торстен Скуг.