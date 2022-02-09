Москва, 9 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Россия практически ежедневно ведёт контакты по разным линиям по теме гарантий безопасности. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил 9 февраля журналистам.

Mid.ru Сергей Рябков

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Он отметил, что российская сторона анализирует предложения США по безопасности, такая информация продолжает поступать. В Москве серьёзно восприняли ряд встречных предложений американской стороны по гарантиям безопасности.

«Контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне, по сути дела, каждый день [проходят] важнейшие переговоры», — сказал Рябков и добавил, что соответствующее общение продолжается и по другим каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском посольстве в США отметили, что в Вашингтоне «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности в Европе. Вместе с тем США по-прежнему фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, но игнорируют обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.

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