Москва, 9 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Правящая партия на Украине стала заложником собственной воинственной риторики. Об этом 9 февраля заявил cопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Первый пункт Минских соглашений — это отведение вооружений. Когда начнутся практические действия — а я надеюсь, что это произойдёт, — то это будет свидетельствовать о серьёзности намерений и о том, что процесс пошёл», — заявил Бойко.

«Главное, чтобы эти намерения появились у правящей партии «Слуга народа». Они сами себя воинственной риторикой загнали в угол. Они же пришли как партия мира, а потом трансформировалось в воинственную риторику, похожую на предыдущий парламент», — указал он.