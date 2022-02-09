Москва, 9 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Рубль 9 февраля продолжает плавное укрепление, обновляя максимумы середины января и восстанавливая очки, потерянные в начале года, Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с января. заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ru.torange.biz Доллар

«Пара доллар/рубль, которая утратила уровень 75 руб., передвинула локальные минимумы до зоны 74,50 руб. Успешное тестирование этой отметки теоретически откроет путь к уровням первой сессии января в районе уровня 74 руб.

Российская валюта вздохнула с облегчением после встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, хотя диалог не принес конкретных решений.

Самой встречи двух лидеров оказалось достаточно, чтобы разрядить обстановку, и теперь игроки закладывают в цену сценарий с менее жесткими рестрикциями в отношении Москвы.

Также рубль предвкушает повышение ставки Банком России на 0,5−1,5% 11 февраля. Фундаментальным подспорьем продолжает выступать в том числе ситуация на рынке нефти.

С начала этой недели нефть марки Brent корректируется от новых многолетних максимумов, но импульс не получает заметного развития, а цены все еще находятся на высоких уровнях.

В этом контексте риск для рубля представляет возможная отмена ограничений США в отношении Ирана в рамках ядерной сделки, которая грозит возвращением иранской нефти на мировой рынок.

Такой сценарий предполагает довольно эмоциональную негативную реакцию Brent, которая соответствующим образом отразится на курсе рубля.

Даже если котировки пройдут зону 74,50 руб. и устремятся в направлении уровня 74 руб., российской валюте будет сложно удержать позиции без существенного ослабления геополитической напряженности.

Иными словами, потенциал укрепления рубля на данном этапе практически исчерпан, и уже в скором времени пара доллар/рубль, вероятно, вернется на траекторию роста», — считает эксперт.

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