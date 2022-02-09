Москва, , 10:51 — REGNUM Курс доллар опустился ниже 75 рублей впервые с января 2022 года после начала острого политического противостояния России и Запада из-за ситуации на границе Украины, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Данная напряжённость постепенно спадает из-за серии продолжающихся раундов международных переговоров в различном составе.

Есть надежда достижения компромиссов дипломатическим путём, без военных действий и санкций. Рубль осторожно реагирует на это позитивом.

Его поддерживает и некоторый возврат к оптимистичным настроениям на рынках по отношению к рисковым активам в целом.

Повышаются ведущие фондовые индексы в мире. Доллар же как защитный актив пользуется меньшим спросом и приостановил свой подъём последних дней на Форекс.

В то же время, укрепление рубля сдерживается технической коррекцией нефтяных цен вниз. Котировки Brent с начала недели отошли от многолетних максимумов $94 к рубежу $90,50 за баррель.

В течение дня с этих позиций будут важны данные о запасах нефти в США. Предполагается, что они выросли за неделю, и ожидание данных цифр способствует уменьшению цен.

Для российских активов, помимо этого, большое значение могут иметь выходящие в среду показатели безработицы, розничных продаж и особенно январской инфляции в России.

По прогнозам, инфляция поднялась к 8,8% с декабрьских 8,4% в годовом исчислении. Актуальный диапазон колебаний курса на сегодня, 9 февраля, составляет 74,40−75,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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