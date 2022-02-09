Стокгольм, , 13:06 — REGNUM После двух лет жизни в условиях пандемии жители Швеции смогут, наконец, вздохнуть спокойно, когда 9 февраля в стране были отменены практически все антикоронавирусные ограничения. В свою очередь в студии телеканала SVT психолог Бьорн Хеденшо дал некоторые советы, как лучше всего справиться с переходом в новую реальность, когда жизням людей коронавирус угрожает не так, как прежде.

Стокгольм, Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«Есть люди, которые чувствуют, что они немного заржавели в общественной жизни. И дело в том, что социальные навыки, то как мы общаемся с людьми, — это нечто, который необходимо развивать и поддерживать. И если вам это хочется делать, для вас может показаться немного неудобным снова вливаться в жизнь. Но это придет со временем», — отметил Хеденшо.

Прежде всего, психолог посоветовал снова начать здороваться с помощью объятий. В начале пандемии многие шведы держались обособленно с незнакомцами. Теперь же, советует Хеденшо, нелюдимость в форме социальной дистанции можно скорректировать и не боятся подходить к незнакомым людям.