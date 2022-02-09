Берлин, , 12:58 — REGNUM 8 февраля в Берлине прошел саммит Веймарского треугольника, посвященный обсуждению вопросов безопасности в Центральной и Восточной Европе «перед лицом угрозы полномасштабного российского вторжения на Украину». Об этом сообщает Polskie Radio.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

В саммите приняли участие президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы совместно заявляем, что мы едины. Мы являемся союзом, и нас не удастся сломать. Мы также уверены, что необходимо показать, что мы не отступим. Не будет так, что мы уступим и оставим в опасности Украину, только потому что мы будем опасаться, что нам не удастся добиться мира. Мы убеждены в том, что у нас все получится. Для этого нам необходима мудрая, твердая и решительная позиция», — выразили политики после мероприятия.

Веймарский треугольник — это группа из трех стран (Германия, Польша и Франция), созданная в 1991 году в Веймаре министрами иностранных дел этих государств. Ее цель — развитие сотрудничества и позиционировании трех стран как «оси европейской стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».