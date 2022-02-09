Москва, 9 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. До 15% переболевших COVID-19 в настоящее время снова заражаются коронавирусом. Об этом 9 февраля рассказал на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно», — сказал он.

Также Горелов уточнил, что из-за того, что у людей разный иммунитет, во время пандемии, по его мнению, нужно проходить вакцинацию и, как считает эпидемиолог, делать бустерные прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России госпитализировали 20178 пациентов с COVID-19, также было выявлено 183 103 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.