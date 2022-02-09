Цхинвал, , 12:54 — REGNUM Цхинвал считает, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном признании суверенитета Южной Осетии и Абхазии имеет под собой «веские основания». Об этом говорится в заявлении МИД Южной Осетии, обнародованном 9 февраля на сайте ведомства.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

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«В свете последних изменений на международной арене, стремительном росте напряженности вокруг наших стран, свидетелями которых мы являемся, стремление к единению и сплочению перед лицом общих угроз является весьма понятным. Текущий военно-политический кризис вокруг Украины и форсирование процесса милитаризации Грузии на южном направлении актуализировали вопросы поиска коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

В МИД Южной Осетии напомнили об общей с Белоруссией истории проживания в одном государстве, а также о совместной борьбе против фашизма.

Кроме того, в обращении говорится, что Цхинвал и Москва уже заключили более 100 соглашений по различным направлениям, которые югоосетинская сторона полностью выполняет, так как дорожит отношениями с Россией. Дипломаты также заявили, что Южная Осетия является суверенным государством и имеет все атрибуты государственности.

Напомним, ранее Лукашенко в интервью на YouTube-канале «Соловьев LIVE» заявил, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии, если увидит необходимость этого.

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