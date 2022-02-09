Москва, 9 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Александр Панкин, комментируя сообщения о возможных поставках США комплексов THAAD на Украину, заявил, что Москва призывает не делать глупостей и не заводить ситуацию в тупик.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

«Мы и сейчас призываем наших американских коллег… не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить её дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в Москве продолжат использовать дипломатические методы.

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Как сообщало ИА REGNUM, мобильный зенитный ракетный комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначен для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории. Он базируется на земле.