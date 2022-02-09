Краснодар, 9 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусные стационары попал 591 человек, данные за сутки опубликованы 9 февраля на сайте стоп-коронавирус.рф. Накануне, 8 февраля, сообщалось о 479 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе подтвержден 3 021 случай заражения коронавирусом — это максимум. Среди заразившихся за сутки — 364 ребёнка. Новые случаи выявлены в 39 муниципалитетах края, более половины приходится на Краснодар, где за сутки выявили 1 525 новых пациентов.

С начала пандемии на Кубани подтверждено 165 455 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 110 927 человек. В стационарах остаются 5256 человек с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом, ещё 59 940 пациентов лечатся дома. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 106 человек.