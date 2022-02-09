Курск, 9 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 147 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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9 февраля зарегистрировано 845 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 32 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 93 тыс. 263 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 83 тыс. 377 пациентов, в том числе 228 — за последние сутки.

Всего скончались 2215 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.