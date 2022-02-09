Москва, 9 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Положительный тест на антитела к коронавирусу позволит российским гражданам получить сертификат о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава вступит в силу с 21 февраля, сообщили в пресс-службе министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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В Минздраве пояснили, что соответствующие изменения внесены в форму COVID-сертификата. Тест на антитела можно сдать в любой лицензированной лаборатории, требований к уровню антител нет — достаточно, чтобы они были в организме.

«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее 3 календарных дней со дня подачи заявления на Портале госуслуг», — говорится в сообщении Минздрава.

Такой сертификат будет действовать шесть месяцев, повторный выпуск документа на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Оформить сертификат можно будет на основании положительного результата ПЦР-теста, который подтверждён результатами теста на антитела. В этом случае сертификат будет действовать один год.

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