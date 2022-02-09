Воронеж, 9 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Воронежской области 285 пациентов доставили в коронавирусные стационары, данные за сутки опубликовал сайт стопкоронавирус. рф 9 февраля. Сутками ранее сообщалось о 349 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Воронежской области подтверждено 3 288 случаев заражения коронавирусом. Накануне, 8 февраля, сообщалось о более 4 тыс. новых заразившихся. Также выписаны с выздоровлением за сутки 1 435 человек, скончались ещё девять пациентов с COVID-19.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 246 852 случая заражения коронавирусом, выздоровели 206 538 человек. Скончались 7 372 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.