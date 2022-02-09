Москва, 9 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Белоруссия готова участвовать в обсуждениях с западными странами по российским гарантиям безопасности. Об этом 9 февраля на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Вячеслав Ременчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Рассчитываем на предметное обсуждение российских инициатив как в двусторонних, так и в многосторонних форматах. Готовы принять деятельное участие в этом процессе», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что Белоруссия приветствует «любые конструктивные предложения, направленные на снижение напряжённости, укрепление международной и региональной безопасности и стратегической стабильности».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. В январе текущего года консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене.

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26 января США и Североатлантический альянс передали российской стороне письменные ответы на эти предложения. В феврале страны Веймарского треугольника — Франция, Германия и Польша — по итогам переговоров в Берлине 8 февраля призывали Россию начать содержательный диалог по вопросам обеспечения безопасности в Европе.