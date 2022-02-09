Пекин, 9 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Бойкот норвежским СМИ после публикации материала о победе российского лыжника Александра Большунова объявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Saratov.gov.ru Елена Вяльбе (слева)

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«Вчера ко мне подошёл норвежский журналист, который говорит по-русски, и попросил об интервью. Но я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, потому что они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Она добавила, что в России никто не вспоминает про проблемы у норвежских спортсменов Терезе Йохауг и Мартина Сундбю, а норвежцы «всегда готовы вывернуть всё наизнанку».

По словам Вяльбе, норвежский журналист пытался объяснить, что это сделал не он. «Разницы теперь нет — с норвежскими СМИ я не говорю», — ответила Вяльбе.

Напомним, Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне с большим отрывом от соперников. После этого журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Сальтведт, опубликовал статью, в которой заявил, что «Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».