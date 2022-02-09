Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 3571 человек, выписаны с выздоровлением 1,2 тыс. пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 февраля.

Алексей Колчин ИА REGNUM В лаборатории

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Наибольшее число новых заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (1075), Таганроге (141), Шахтах (135), Волгодонске (120), Батайске (119), Азовском (105) и Сальском (104) районах. Почти 13% заразившихся — люди старше 66 лет, 16% — дети.

Не смогли победить коронавирус девять женщин в возрасте от 60 лет до 91 года и трое мужчин в возрасте от 77 до 92 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 245 413 носителей коронавируса. Выздоровели 193 246 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 116 пациентов.