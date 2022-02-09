Москва, , 11:36 — REGNUM Наращивание военного присутствия Североатлантического альянса (НАТО) около западных границ стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является угрозой для всей организации. Об этом 9 февраля заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Станислав Зась Gov.by

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«На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях», — сказал он в ходе конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также генсек ОДКБ отметил, что повышается военная активность альянса и осуществляется, по сути, милитаризация целого региона.

«Это не только создает угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей нашей организации, всей ОДКБ», — добавил Зась.

Кроме того, он уточнил, что после миротворческой операции ОДКБ в Казахстане в организации была создана рабочая группа по кризисному реагированию.

«Да, безусловно, мы сейчас создали рабочую группу и внимательно изучаем этот первый свой опыт практический, все наши действия. Будем тестировать прежде всего систему кризисного реагирования. Нам надо иметь возможность быстро и эффективно применять имеющийся потенциал в любых условиях и в любой точке в зоне своей ответственности», — пояснил генсек ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения некоторых средств массовой информации о том, что решение о выводе сил ОДКБ из Казахстана принималось после беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послом КНР в РФ Чжаном Ханьхуэеем, не соответствует действительности.