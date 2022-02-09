Донецк, 9 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. С территории Украины, находящейся под контролем Киева, в Донецкую Народную Республику (ДНР) прибывают добровольцы, желающие служить в рядах Народной милиции (НМ) республики. Об этом 9 февраля рассказал журналистам заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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«На фоне подготовки украинской агрессии против республик появляется большое количество добровольцев, готовых вместе с войнами Народной милиции защищать независимость Донбасса от киевского режима. Также увеличилось количество желающих служить в Донецкой народной республике. К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины», — сказал он.

Также Басурин отметил, что Народная милиция ДНР готова к тому, чтобы дать ответ на агрессию с украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что иностранные наемники из США, Великобритании, Польши и Канады прибывают в Донбасс.