Москва, 9 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Многие сотрудники МИДа и Минобороны осознавали опасность расширения НАТО и двадцать лет назад, но тогда в подходах к этим вопросам превалировали интересы «партнёрства» и «сотрудничества» с ЕС и НАТО, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 февраля, комментируя высказывания постпреда России при ЕС Владимира Чижова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Как сообщалось ранее, Чижов в интервью РИА Новости заявил, что ситуация с европейской безопасностью «ухудшалась с годами, и теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности».

« Владимир Чижов — знающий дипломат с большим опытом работы на европейском направлении. Тем более странным в его интервью выглядит заявление о том, что «с годами» ситуация с европейской безопасностью «ухудшалась» и «теперь» стоит вопрос о «вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности». Разве выход НАТО в 1997 году на границы нашей страны в Калининградской области, а также на границы Белоруссии не привёл к возрастанию угроз безопасности России? Разве дальнейшее движение НАТО на восток, включение в 2004 году при согласии России в этот блок Латвии, Литвы и Эстонии не усилили эти угрозы ещё больше? Насколько подлётное время натовских ракет от, скажем, Харькова отличается от угроз из Эстонии?

Знаю, что многие в нашем МИДе, в том числе и Владимир Чижов, эти угрозы «осязали» уже тогда, в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Так же было в Минобороны и других ведомствах, занимающихся анализом и выработкой предложений по парированию внешних угроз. Тем не менее, в подходах к этим вопросам превалировали интересы «партнёрства» и «сотрудничества» с ЕС и НАТО, с США и Великобританией, которым удалось привязать к себе значительную часть российского правящего слоя.