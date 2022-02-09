Москва, 9 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Признаков какой-либо агрессии по отношению к Украине со стороны России не было, однако эта тема раскручивается в информационном поле. Об этом замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил 9 февраля на площадке клуба «Валдай».

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«Вот нагнетают на счет того, что Россия вторгнется на Украину, …хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», — подчеркнул Панкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООНВасилий Небензя заявил о том, что российские власти нигде, ни на каких уровнях не заявляли о злонамеренных планах в отношении Украины, которые Москве приписывают и в самом Киеве, и на Западе.

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