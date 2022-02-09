Донецк, 9 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Иностранные наемники из США, Великобритании, Польши и Канады прибывают в Донбасс. Об этом 9 февраля рассказал заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

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"Если говорить о военных инструкторах (иностранных), насколько мне известно, у них запрет на нахождение на линии соприкосновения, но реально они существуют здесь… Но больше меня беспокоят не инструкторы, а наемники, которые все в большем количестве здесь стали появляться. Вот это будет пострашнее», — сказал он.

Также замглавы управления НМ ДНР уточнил, что среди этих наемников граждане США, Великобритании, Польши и Канады.

«Последние, о которых мы говорили, это были поляки… две группы по 20 человек, они даже в принципе не стеснялись, они говорили на родном языке, на польском. Также здесь есть канадцы, есть англичане, американцы, да в принципе европейцы», — пояснил он.

При этом Басурин добавил, что в основном посылают наемников в Донбасс частные военные компании из США и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец заявил, что президент Украины Владимир Зеленскийвряд ли будет выполнять Минские соглашения.