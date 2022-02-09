Сеул, 9 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. 9 февраля в Южную Корею доставили 615 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Incheon Today со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Business.ua Вакцина

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Согласно опубликованным данным, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон около 12:00 по местному времени.

Между тем в 15:00 по местному времени в Южную Корею доставили 1,52 млн доз вакцины Moderna.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в текущем году в общей сложности 150,44 млн доз вакцины от COVID-19. Из них 60 млн доз вакцины компании Pfizer, 28,47 млн доз вакцины Moderna, 40 млн доз вакцины Novavax, 4,49 млн доз вакцины Janssen. Ещё 17,48 млн доз вакцины поступит в страну в рамках программы COVAX.

К настоящему моменту страна получила 5,22 млн доз.