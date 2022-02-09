Пекин, 9 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Евгения Буртасова не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 9 февраля сообщил журналистам старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Администрация правительства Кемеровской области Евгения Буртасова

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В состав команды российской команды на спринтерскую гонку попали Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Буртасова не побежит спринт», — сказал Шашилов.

Спринтерская гонка у биатлонисток на Олимпиаде состоится 11 февраля.

Напомним, в индивидуальной гонке, которая прошла 7 февраля, лучшей среди российских биатлонисток стала Резцова, занявшая девятое место. Миронова стала 23-й, Буртасова — 77-й, Нигматуллина — 78-й.