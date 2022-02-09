Токио, , 11:42 — REGNUM У японской принцессы Йоко из императорской семьи, у которой ранее был подтверждён диагноз COVID-19, диагностировали пневмонию. Об этом 9 февраля сообщает Управление императорского двора, пишет газета Japan Today.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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38-летняя принцесса Йоко, первая в императорской семье, чей тест на коронавирус оказался положительным, была госпитализирована в больницу Токийского университета.

Издание напоминает, что младшая дочь покойного принца Томохито из Микасы, двоюродного брата бывшего императора Акихито, пожаловалась на боль в горле 7 февраля. На следующий день у нее был диагностирован COVID-19.

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Её сестра, 40-летняя принцесса Акико также пройдёт тестирование, так как она встречалась в Йоко несколько дней назад.

По данным управления, среди её родных не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, и никто из них не сообщал о плохом самочувствии.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 января в Японии было выявлено 71 633 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за всё время пандемии.