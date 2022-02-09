Мадрид, 9 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Маска перестанет быть обязательной на школьных площадках с 10 февраля, когда вступит в силу новое правило, отменяющее ее ношение на открытом воздухе, за исключением крупных мероприятий. Об этом заявила пресс-секретарь правительства Испании Исабель Родригес.

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«Дети смогут играть на школьной площадке, на перемене, без масок», — сказала Родригес на пресс-конференции после заседания Совета министров Испании.

На заседании приняли окончательное решение об отмене правила о ношении масок на улицах.