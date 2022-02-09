Москва, 9 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. За последние сутки в России число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией составило 20 178. Об этом 9 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель оказался ниже на 0,03% итогов предыдущих суток. Новые случаи заражений вирусом выявлены во всех регионах РФ, всего 183 103. Среди субъектов лидируют Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, а также Свердловская область и Красноярский край.

За сутки выздоровели 97 163 человека, скончались 669 пациентов.