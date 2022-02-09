Индонезийскую вакцину от коронавируса предложат детям в возрасте 3-6 лет
Джакарта, 9 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что индонезийская вакцина против коронавируса будет подготовлена для ревакцинации детей в возрасте 3−6 лет, сообщает Kompas.
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«Мы обсудили это и подсчитали, что вакцину можно использовать в качестве бустера», — заявил министр здравоохранения страны.
Клинические испытания индонезийской вакцины дали возможность производить вакцины для детей в возрасте 3−6 лет.
Индонезия также рассчитывает, что вакцина получит одобрение у других стран и поможет странам Африки.
Как сообщало ИА REGNUM, центральное агентство здравоохранения Джакарты отметило, что не менее 5% медицинских работников находятся на самоизоляции из-за воздействия COVID-19.