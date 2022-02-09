Новосибирск, 9 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 9 февраля, подписано постановление о введении дополнительных ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Они были разработаны по предложению регионального управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно документу, на территории региона приостанавливается проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг. Исключение — мероприятия, проводимые в соответствии с решениями органов государственной власти России, органов государственной власти Новосибирской области региона и на уличных оборудованных сценических площадках, посвящённых государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам.

Кроме того, размещение в новосибирских гостиницах теперь возможно только при наличии действующего COVID-сертификата, подтверждающего вакцинацию либо перенесенное в последние 6 месяцев заболевание, или отрицательного результата лабораторного теста, проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице. Лица, не достигшие возраста 18 лет, размещаются в гостиницах только при наличии отрицательного результата лабораторного исследования.

Работодателям поручено перевести на удалённый режим работы не менее 30% численности штата.