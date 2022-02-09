Москва, 9 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России госпитализировали 20 178 пациентов с COVID-19, также было выявлено 183 103 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 13 330 769.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 669 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 337 390.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 803 305 человек вылечились от нового заболевания, 97 163 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 20 185 новых пациентов с COVID-19.