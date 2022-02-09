Москва, , 11:27 — REGNUM Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию, где завершается первый этап российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022». Об этом 9 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Валерий Герасимов Kremlin.ru

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В ведомстве уточнили, что глава генштаба проконтролирует готовность российских военных к участию в манёврах.

«Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей ВС РФ к участию в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость», — отметили в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что учения являются заключительным этапом проверки войск, начавшейся в январе в соответствии с решением президентов РФ и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022» проводятся в два этапа. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, осуществлена переброска сил и средств на территорию Белоруссии.

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Второй этап проверки стартует 10 февраля. Планируется, что в рамках совместных манёвров будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Завершатся учения 20 февраля.