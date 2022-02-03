Минск, , 13:26 — REGNUM Переброска российских группировок войск в Белоруссию для участия в рамках совместных учений «Союзная решимость — 2022» и их приём белорусской стороной прошли на высоком уровне. Об этом 3 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

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«Всё организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще», — подчеркнул российский министр, добавив, что благодаря хорошей организации у белорусской стороны осталась возможность для дополнительного приёма техники.

Шойгу также сообщил, что сегодня будет проведена большая инспекция того, что «на этом этапе подготовки к учениям сделано, что предстоит сделать». Он уточнил, что в настоящее время близится к завершению этап, который заключался в переброске больших группировок войск с техникой из России почти на 10 тыс. километров.

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Как сообщало ИА REGNUM, масштабные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022» проводятся в два этапа. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, будет осуществлена переброска сил и средств на территорию Белоруссии. Завершатся учения 20 февраля. В ходе манёвров будет проведено тестирование концепции «антидроновый купол».