Перт, Австралия, , 11:29 — REGNUM Министр здравоохранения штата Западная Австралия Эмбер-Джейд Сандерсон объявила на пресс-конференции 9 февраля, что все путешественники, прибывающие в регион внутренними или международными рейсами, теперь будут проходить два экспресс-теста на антигены к коронавирусу, которые они получат бесплатно, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Это решение последовало за увеличением числа новых случаев заражения, связанных с лицами, въезжающими на территорию Западной Австралии. Власти штата постановили, что прибывающие лица должны будут пройти два экспресс-теста на коронавирус на первый и седьмой день карантина.

Все положительные тесты должны быть зарегистрированы на веб-сайте правительства Западной Австралии или по горячей линии 13COVID.

Комиссар полиции Западной Австралии Крис Доусон в свою очередь заявил, что за последние четыре дня в штат прибыло около 17 500 человек.

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