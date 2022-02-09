Канберра, , 11:18 — REGNUM Австралия, наконец, достигла пика нынешней волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом 9 февраля в эфире телеканала Nine News сообщил эксперт по инфекционным заболеваниям профессор Питера Колиньона.

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«Я думаю, совершенно очевидно, что мы достигли пика где-то уже в середине января», — сказал Коллиньон.

«Госпитализация всегда происходит через семь-десять дней, а летальный исход, к сожалению, наступает через две-три недели … Так что это действительно похоже на то, что мы преодолели пик, и сейчас у нас снижается заболеваемость», — добавил профессор.

Более того, Коллиньон не ожидает в ближайшее время новой вспышки коронавируса в Австралии, даже несмотря на то, что в стране открылись школы.

«Возможно, это снова произойдет летом, но я думаю, что по всей Австралии сейчас все складывается благополучно», — заключил он.