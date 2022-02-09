Москва, 9 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. На штамм «Омикрон» приходится порядка 70% всех выявленных случаев заражения коронавирусом в России. Об этом 9 февраля заявил заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящий момент в пропорции 70 к 30 доминирует «Омикрон». На все остальные штаммы, включая «Дельту» приходится 30%. Но в зависимости от территории страны показатели разнятся», — сказал Горелов.

По его словам, на европейской части страны доминирует «Омикрон», но в Сибири ситуация меняется. При этом единственным регионом, где еще не зарегистрированы случая заражения «Омикроном» является Чукотка.